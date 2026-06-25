Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.126, offrant une meilleure transparence des coûts, un réglage plus simple des modèles et une navigation plus sûre dans du code inconnu

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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Microsoft vient de publier la version 1.126 de Visual Studio Code. Cette version offre une meilleure transparence des coûts, un réglage plus simple des modèles et une navigation plus sûre dans du code inconnu. Elle permet notamment de consulter le coût total dune session de chat pour repérer les conversations coûteuses, d'exécuter plusieurs chats en parallèle dans une seule session Copilot dun hôte dagent, ou de parcourir de nouveaux dossiers en toute sécurité en mode restreint.Voici les améliorations de cette version présentée par Microsoft :Vous pouvez désormais consulter le coût dune session de chat dans son intégralité, et non plus uniquement celui de chaque tour de parole. Cela vous offre une meilleure visibilité sur les sessions qui consomment le plus de crédits, ce qui facilite lidentification des conversations coûteuses et la gestion de votre utilisation au fil du temps.Afin de simplifier la configuration des modèles de langage, nous avons regroupé les contrôles de taille du contexte et deffort de raisonnement (réflexion) dans un seul sélecteur de personnalisation de modèle. Depuis un seul et même endroit, vous pouvez ajuster ces deux paramètres lors du réglage dun modèle, au lieu dutiliser deux menus déroulants distincts.Nous avons épuré linfobulle du modèle pour faciliter sa lecture. Il affiche désormais une description concise en un seul mot des capacités du modèle et comprend des boutons de lien profond qui vous mènent directement à la configuration correspondante.La fenêtre Agents est une fenêtre dédiée, optimisée pour explorer, itérer et passer en revue les sessions des agents sur lensemble des projets et des machines.La fenêtre Agents vous permet dexécuter et de gérer plusieurs sessions dagent en parallèle. Dans cette version, une session Copilot lancée depuis un hôte dagent peut contenir plusieurs discussions à la fois. Comme les discussions partagent la même session et le même contexte de travail, vous pouvez mener plusieurs conversations simultanément dans le même espace de travail.Imaginons que votre discussion principale soit occupée à implémenter une fonctionnalité. Au lieu dattendre ou de linterrompre, sélectionnez «» dans la barre doutils de la session pour ouvrir une deuxième discussion dans la même session, puis utilisez-la pour passer en revue les modifications effectuées jusquà présent, rédiger des tests ou écrire la documentation. Les deux discussions sexécutent simultanément, et chacune conserve sa propre conversation. Vous pouvez basculer dun onglet à lautre et reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté.Les discussions sont conservées et restaurées lors du rafraîchissement de la fenêtre. Vous pouvez vous absenter puis revenir à nimporte quelle conversation de la session, et pas seulement à la première.Vous pouvez renommer une discussion directement dans son onglet pour garder une trace de son objet, tout comme vous renommez une session depuis len-tête de session :sur un onglet ou sélectionnez «» dans son menu contextuel pour modifier le titre sur place.- Appuyez surpour valider le changement de nom, ou surpour annuler. Sélectionner un autre onglet pendant la modification annule également celle-ci et bascule vers cet onglet.Le titre dune conversation est indépendant du titre de la session ; ainsi, renommer la session nécrase pas une conversation que vous avez renommée.Dans la fenêtre « Agents », les commentaires que vous laissez sur le code généré sont désormais stockés sur lhôte dagent, ce qui permet à lagent dinteragir avec vos commentaires à laide doutils côté serveur tels queet. Cela fonctionne même lorsque vous déconnectez le client, puisque les commentaires sont conservés sur le serveur plutôt que dans votre session locale.Lagent peut également créer des commentaires à votre place à laide de loutil. Lorsque vous exécutez une compétence de révision telle que, celle-ci examine votre code et ajoute des commentaires en ligne, que vous pouvez ensuite accepter ou supprimer avant de les soumettre à un agent pour quil y donne suite.Les commentaires de révision des pull requests fonctionnent de la même manière. Vous pouvez accepter les commentaires de révision de la PR et les soumettre à lagent, ou demander à lagent de traiter tous les commentaires de la PR. Lorsque vous demandez à lagent de traiter des commentaires de PR que vous navez pas encore acceptés, il vous demande dabord lautorisation de les consulter, et une fois que vous lui avez accordé laccès, il traite les éléments de révision de la PR.La fonctionnalité « Workspace Trust » vous permet de décider si les dossiers de votre projet peuvent exécuter automatiquement du code, ce qui ajoute une couche de sécurité lorsque vous travaillez avec du code que vous ne connaissez pas.Auparavant, louverture dun nouveau dossier vous interrompait immédiatement par une boîte de dialogue vous demandant si vous faisiez confiance au dossier avant que vous ne puissiez en consulter le contenu. Désormais, les nouveaux dossiers souvrent en mode restreint et naffichent que la bannière de confiance. Cela vous permet dabord de parcourir le code en toute sécurité, puis de faire confiance au dossier lorsque vous êtes prêt.Cela modifie la valeur par défaut du paramètre, qui passe de «» à «». Pour rétablir le comportement précédent et que le système vous demande votre accord lors de la première ouverture dun dossier, remettez la valeur sur «».Léditeur « Workspace Trust » affichait auparavant un bouton « Trust Parent » à côté du bouton « Trust ». Comme il ressemblait à sy méprendre au bouton « Confiance », mais quil permettait de faire confiance à lensemble du dossier parent, il était facile de le sélectionner par erreur et de faire confiance à plus de dossiers que prévu.Afin de réduire ce risque, le bouton « Confiance parent » a été supprimé. Vous pouvez toujours faire confiance à un dossier parent en ajoutant son chemin daccès à la liste « Dossiers et espaces de travail de confiance » dans léditeur de confiance de lespace de travail.Comme léquipe rédige de plus en plus darticles de blog à un rythme soutenu, nous avons réalisé que notre section « Blog » méritait un petit coup de neuf. Auparavant, lorsque vous ouvriez la section « Blog », vous étiez directement redirigé vers le dernier article, ce qui faisait que les articles précédents passaient souvent inaperçus. Nous avons désormais ajouté une page daccueil du blog qui met en avant plusieurs articles récents.Et si vous recherchez la liste complète de tous les articles de blog, vous pouvez désormais la trouver dans les archives du blog.Nous avons restructuré la table des matières de notre documentation afin de la rendre plus claire et plus facile à parcourir. Toute notre documentation relative aux agents est désormais regroupée sous une seule section intitulée « Agents », et tout ce qui concerne lédition de code et la configuration de VS Code est regroupé sous « Éditeur ».Auparavant, la documentation relative aux langages pris en charge et aux extensions spécifiques figurait séparément dans la table des matières. Nous lavons désormais déplacée respectivement sous « Langages et environnements dexécution » et « Documentation des extensions », afin que vous puissiez trouver toutes les informations dont vous avez besoin au même endroit.Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?