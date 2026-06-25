Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.126, offrant une meilleure transparence des coûts, un réglage plus simple des modèles et une navigation plus sûre dans du code inconnu

Microsoft vient de publier la version 1.126 de Visual Studio Code. Cette version offre une meilleure transparence des coûts, un réglage plus simple des modèles et une navigation plus sûre dans du code inconnu. Cette version permet notamment de consulter le coût total dune session de chat pour repérer les conversations coûteuses, d'exécuter plusieurs chats en parallèle dans une seule session Copilot dun hôte dagent, ou de parcourir de nouveaux dossiers en toute sécurité en mode restreint.
Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.
Microsoft vient de publier la version 1.126 de Visual Studio Code. Cette version offre une meilleure transparence des coûts, un réglage plus simple des modèles et une navigation plus sûre dans du code inconnu. Elle permet notamment de consulter le coût total dune session de chat pour repérer les conversations coûteuses, d'exécuter plusieurs chats en parallèle dans une seule session Copilot dun hôte dagent, ou de parcourir de nouveaux dossiers en toute sécurité en mode restreint.
Voici les améliorations de cette version présentée par Microsoft :
Gestion des coûts
Informations sur les coûts au niveau de la session
Vous pouvez désormais consulter le coût dune session de chat dans son intégralité, et non plus uniquement celui de chaque tour de parole. Cela vous offre une meilleure visibilité sur les sessions qui consomment le plus de crédits, ce qui facilite lidentification des conversations coûteuses et la gestion de votre utilisation au fil du temps.
Modèles de langage
Sélecteur unifié de personnalisation des modèles
Afin de simplifier la configuration des modèles de langage, nous avons regroupé les contrôles de taille du contexte et deffort de raisonnement (réflexion) dans un seul sélecteur de personnalisation de modèle. Depuis un seul et même endroit, vous pouvez ajuster ces deux paramètres lors du réglage dun modèle, au lieu dutiliser deux menus déroulants distincts.
Infobulle de modèle simplifiée
Nous avons épuré linfobulle du modèle pour faciliter sa lecture. Il affiche désormais une description concise en un seul mot des capacités du modèle et comprend des boutons de lien profond qui vous mènent directement à la configuration correspondante.
Fenêtre Agents (Aperçu)
La fenêtre Agents est une fenêtre dédiée, optimisée pour explorer, itérer et passer en revue les sessions des agents sur lensemble des projets et des machines.
Plusieurs discussions dans une session Copilot dun hôte dagent
La fenêtre Agents vous permet dexécuter et de gérer plusieurs sessions dagent en parallèle. Dans cette version, une session Copilot lancée depuis un hôte dagent peut contenir plusieurs discussions à la fois. Comme les discussions partagent la même session et le même contexte de travail, vous pouvez mener plusieurs conversations simultanément dans le même espace de travail.
Imaginons que votre discussion principale soit occupée à implémenter une fonctionnalité. Au lieu dattendre ou de linterrompre, sélectionnez « Nouvelle discussion (+) » dans la barre doutils de la session pour ouvrir une deuxième discussion dans la même session, puis utilisez-la pour passer en revue les modifications effectuées jusquà présent, rédiger des tests ou écrire la documentation. Les deux discussions sexécutent simultanément, et chacune conserve sa propre conversation. Vous pouvez basculer dun onglet à lautre et reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté.
Les discussions sont conservées et restaurées lors du rafraîchissement de la fenêtre. Vous pouvez vous absenter puis revenir à nimporte quelle conversation de la session, et pas seulement à la première.
Vous pouvez renommer une discussion directement dans son onglet pour garder une trace de son objet, tout comme vous renommez une session depuis len-tête de session :
- Double-cliquez sur un onglet ou sélectionnez « Renommer » dans son menu contextuel pour modifier le titre sur place.
- Appuyez sur Entrée pour valider le changement de nom, ou sur Échap pour annuler. Sélectionner un autre onglet pendant la modification annule également celle-ci et bascule vers cet onglet.
Le titre dune conversation est indépendant du titre de la session ; ainsi, renommer la session nécrase pas une conversation que vous avez renommée.
Retour dinformation sur le code des agents avec les harnais dhôte dagent
Dans la fenêtre « Agents », les commentaires que vous laissez sur le code généré sont désormais stockés sur lhôte dagent, ce qui permet à lagent dinteragir avec vos commentaires à laide doutils côté serveur tels que listComments et resolveComments. Cela fonctionne même lorsque vous déconnectez le client, puisque les commentaires sont conservés sur le serveur plutôt que dans votre session locale.
Lagent peut également créer des commentaires à votre place à laide de loutil addComment. Lorsque vous exécutez une compétence de révision telle que /code-review, celle-ci examine votre code et ajoute des commentaires en ligne, que vous pouvez ensuite accepter ou supprimer avant de les soumettre à un agent pour quil y donne suite.
Les commentaires de révision des pull requests fonctionnent de la même manière. Vous pouvez accepter les commentaires de révision de la PR et les soumettre à lagent, ou demander à lagent de traiter tous les commentaires de la PR. Lorsque vous demandez à lagent de traiter des commentaires de PR que vous navez pas encore acceptés, il vous demande dabord lautorisation de les consulter, et une fois que vous lui avez accordé laccès, il traite les éléments de révision de la PR.
Expérience utilisateur de léditeur
Ouverture de nouveaux dossiers en mode restreint
La fonctionnalité « Workspace Trust » vous permet de décider si les dossiers de votre projet peuvent exécuter automatiquement du code, ce qui ajoute une couche de sécurité lorsque vous travaillez avec du code que vous ne connaissez pas.
Auparavant, louverture dun nouveau dossier vous interrompait immédiatement par une boîte de dialogue vous demandant si vous faisiez confiance au dossier avant que vous ne puissiez en consulter le contenu. Désormais, les nouveaux dossiers souvrent en mode restreint et naffichent que la bannière de confiance. Cela vous permet dabord de parcourir le code en toute sécurité, puis de faire confiance au dossier lorsque vous êtes prêt.
Cela modifie la valeur par défaut du paramètre security.workspace.trust.startupPrompt, qui passe de « once » à « never ». Pour rétablir le comportement précédent et que le système vous demande votre accord lors de la première ouverture dun dossier, remettez la valeur sur « once ».
Suppression du bouton « Trust Parent » de léditeur « Workspace Trust »
Léditeur « Workspace Trust » affichait auparavant un bouton « Trust Parent » à côté du bouton « Trust ». Comme il ressemblait à sy méprendre au bouton « Confiance », mais quil permettait de faire confiance à lensemble du dossier parent, il était facile de le sélectionner par erreur et de faire confiance à plus de dossiers que prévu.
Afin de réduire ce risque, le bouton « Confiance parent » a été supprimé. Vous pouvez toujours faire confiance à un dossier parent en ajoutant son chemin daccès à la liste « Dossiers et espaces de travail de confiance » dans léditeur de confiance de lespace de travail.
Site web
Blog VS Code
Comme léquipe rédige de plus en plus darticles de blog à un rythme soutenu, nous avons réalisé que notre section « Blog » méritait un petit coup de neuf. Auparavant, lorsque vous ouvriez la section « Blog », vous étiez directement redirigé vers le dernier article, ce qui faisait que les articles précédents passaient souvent inaperçus. Nous avons désormais ajouté une page daccueil du blog qui met en avant plusieurs articles récents.
Et si vous recherchez la liste complète de tous les articles de blog, vous pouvez désormais la trouver dans les archives du blog.
Documentation de VS Code
Nous avons restructuré la table des matières de notre documentation afin de la rendre plus claire et plus facile à parcourir. Toute notre documentation relative aux agents est désormais regroupée sous une seule section intitulée « Agents », et tout ce qui concerne lédition de code et la configuration de VS Code est regroupé sous « Éditeur ».
Auparavant, la documentation relative aux langages pris en charge et aux extensions spécifiques figurait séparément dans la table des matières. Nous lavons désormais déplacée respectivement sous « Langages et environnements dexécution » et « Documentation des extensions », afin que vous puissiez trouver toutes les informations dont vous avez besoin au même endroit.
Source : Annonce Visual Studio Code 1.126
Et vous ?
Pensez-vous que cette version est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Microsoft publie Visual Studio Code 1.125, avec une installation simplifiée des fournisseurs de modèles, un meilleur contrôle des mises à jour des extensions et une gestion renforcée de Copilot en entreprise
Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.124, accélérant le travail entre les sessions d'agents IA avec la fonctionnalité Autopilot et plusieurs méthodes de navigation au clavier
Microsoft annonce la disponibilité de Visual Studio Code 1.123, améliorant l'expérience d'utilisation des agents avec la fenêtre Agents, et le navigateur intégré avec les pages favorites pour un accès rapide
Vous avez lu gratuitement 1 154 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.