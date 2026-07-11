Microsoft publie Visual Studio Code 1.128, avec des sessions multi-agents de chat plus riches, la prise en charge généralisée des images dans Chat, et de nouveaux raccourcis clavier pour la fenêtre Agents

Microsoft a publié la dernière version de son éditeur de code, Visual Studio Code 1.128. Cette version propose des sessions multi-agents de chat plus riches, la prise en charge généralisée des images dans Chat, ainsi que des raccourcis clavier au niveau du système dexploitation. Cette version permet également de lancer plusieurs chats liés entre eux au sein dune même session Claude pour comparer les approches et travailler en parallèle.
Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.
Microsoft vient de publier la version 1.128 de Visual Studio Code. Cette version propose des sessions multi-agents de chat plus riches, la prise en charge généralisée des images dans Chat, ainsi que des raccourcis clavier au niveau du système dexploitation. Cette version permet également de lancer plusieurs chats liés entre eux au sein dune même session Claude pour comparer les approches et travailler en parallèle. En outre, avec cette version, poser une question dans la fenêtre Agents sans avoir à ouvrir au préalable un espace de travail; et joigner des images et des PDF à Chat en les collant, en les faisant glisser ou en les déposant.
Visual Studio Code 1.128 permet de choisir où souvrent les onglets du navigateur intégré : dans le groupe actif, dans un groupe latéral dédié ou dans une fenêtre séparée. Elle intègre également des raccourcis clavier au niveau du système dexploitation vous permettant de déclencher des commandes VS Code à laide de raccourcis clavier qui fonctionnent même lorsque VS Code nest pas actif. VS Code est déployé progressivement auprès de tous les utilisateurs. Utilisez loption « Vérifier les mises à jour » dans VS Code pour obtenir immédiatement la dernière version. Pour tester les nouvelles fonctionnalités dès que possible, téléchargez la version « Nightly » Insiders, qui inclut les dernières mises à jour dès leur disponibilité.
Voici un extrait de l'annonce de Micrososft :
Agents
La fonctionnalité « Chats multiples dans une session » prend désormais en charge lagent Claude
Les sessions hébergées par lagent Claude dans la fenêtre « Agents » offrent des capacités de codage automatisé grâce au SDK Claude Agent dAnthropic, directement dans VS Code. Les chats multiples regroupent les fils de conversation associés au sein dune même session, au lieu de les répartir dans des sessions de niveau supérieur distinctes.
Les sessions Claude à discussion unique restent un moyen ciblé de travailler avec lagent. Avec les discussions multiples, une session peut contenir des discussions liées, ce qui vous permet de comparer des approches, de créer une branche à partir dun tour précédent et dexécuter des tâches en parallèle. Vous pouvez ajouter des discussions, créer une branche à partir dun tour existant, basculer entre des discussions entre pairs et envoyer des tours simultanément. Chaque discussion conserve son propre historique, son titre et sa sélection de modèle, et se restaure avec la session parente après un redémarrage. Les discussions entre pairs restent regroupées sous la session Claude et napparaissent pas comme des sessions de niveau supérieur distinctes.
Cette fonctionnalité est disponible lorsque vous utilisez lagent Claude via lhôte dagent. Assurez-vous que lhôte dagent est activé et peut être sélectionné pour lagent Claude (via le sélecteur de harnais) avec les paramètres chat.agentHost.enabled et chat.agents.claude.preferAgentHost.
Discuter sans espace de travail sélectionné dans la fenêtre Agents
La fenêtre Agents vous offre un espace dédié pour créer, reprendre et gérer les sessions dagent. Dans le cadre dun projet, ces sessions regroupent le chat, les fichiers et les modifications au sein dun même espace de travail.
Pour les questions non liées à un dossier, vous pouvez désormais démarrer un chat dans la fenêtre « Agents » sans sélectionner despace de travail. Ces chats apparaissent dans la section « Chats » et souvrent en premier plan, prêts à être utilisés. Démarrez un chat rapide avec cmd+K cmd+N ou le bouton « + » situé dans len-tête de la section « Chats ».
Comme un chat rapide nest associé à aucun espace de travail, il naffiche pas le volet latéral « Modifications » ou « Fichiers » spécifique à lespace de travail. Les chats rapides sont restaurés avec vos autres sessions après le rechargement et restent distincts des sessions liées à un espace de travail.
Les discussions sans espace de travail ne sont prises en charge que par les sessions dhôte dagent ; cette fonctionnalité est donc disponible lorsque lhôte dagent est activé (et sélectionné via le sélecteur de harnais) avec loption chat.agentHost.enabled. Les groupes « Épinglés » et « Discussions » restent visibles par défaut même lorsquils sont vides. Utilisez sessions.list.showEmptyDefaultGroups pour masquer ces groupes par défaut jusquà ce quils contiennent des sessions.
Discussions des sous-agents en lecture seule dans la fenêtre « Agents » (Aperçu)
Lorsquun agent délègue une tâche à des sous-agents, vous pouvez suivre la progression de chaque collaborateur sans interrompre ni détourner la conversation principale. La fenêtre « Agents » offre un espace dédié aux workflows pilotés par les agents sur lensemble des projets, avec le chat et les sessions comme interface principale.
Lorsquune session génère des sous-agents, leurs transcriptions apparaissent sous forme de discussions entre pairs en lecture seule. Les discussions des sous-agents sont masquées dans la barre donglets jusquà ce que vous les ouvriez à partir du menu « Conversations », de la puce « Sous-agents en cours » ou de la bulle de sous-agent intégrée dans la transcription parent. Les discussions des sous-agents ouvertes affichent leur progression en temps réel, utilisent le titre du sous-agent lorsquil est disponible et omettent les actions de création et de modification de la discussion afin que la transcription du collaborateur reste en lecture seule.
Cette fonctionnalité est disponible lorsque vous utilisez Copilot via lhôte dagent. Assurez-vous que lhôte dagent est activé (et sélectionné via le sélecteur de harnais) à laide du paramètre chat.agentHost.enabled.
Raccourcis clavier pour les discussions dans la fenêtre « Agents »
La fenêtre « Agents » prend en charge les sessions multi-discussions, dans lesquelles une session dagent peut contenir plusieurs discussions liées. La navigation dans les chats à l'aide du clavier vous permet de passer d'un chat à l'autre et de gérer les onglets de chat sans quitter le clavier.
- Créez un chat avec cmd+T.
- Rouvrez le dernier chat fermé avec Maj+cmd+T.
- Passez au chat suivant ou précédent avec Maj+cmd+] et Maj+cmd+[.
- Basculez rapidement entre les chats ouverts avec Ctrl+Tab et Ctrl+Maj+Tab.
- Fermez longlet de discussion actif avec Cmd+W.
- Supprimez la discussion active autre que la discussion principale avec Cmd+Retour arrière.
- Ouvrez un sélecteur permettant de rechercher les discussions ouvertes et fermées avec Maj+Cmd+O.
Ces raccourcis sappliquent à la fenêtre Agents et reviennent au comportement existant au niveau de la session lorsquaucune action spécifique à une discussion nest à effectuer.
Source : Annonce Visual Studio Code 1.128
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