Microsoft publie Visual Studio Code 1.128, avec des sessions multi-agents de chat plus riches, la prise en charge généralisée des images dans Chat, et de nouveaux raccourcis clavier pour la fenêtre Agents

Agents

chat.agentHost.enabled

chat.agents.claude.preferAgentHost

cmd+K cmd+N

chat.agentHost.enabled

sessions.list.showEmptyDefaultGroups

chat.agentHost.enabled

cmd+T

Maj+cmd+T

Maj+cmd+ ]

Maj+cmd+ [

Ctrl+Tab

Ctrl+Maj+Tab

Cmd+W

Cmd+Retour

Maj+Cmd+O



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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Microsoft vient de publier la version 1.128 de Visual Studio Code. Cette version propose des sessions multi-agents de chat plus riches, la prise en charge généralisée des images dans Chat, ainsi que des raccourcis clavier au niveau du système dexploitation. Cette version permet également de lancer plusieurs chats liés entre eux au sein dune même session Claude pour comparer les approches et travailler en parallèle. En outre, avec cette version, poser une question dans la fenêtre Agents sans avoir à ouvrir au préalable un espace de travail; et joigner des images et des PDF à Chat en les collant, en les faisant glisser ou en les déposant.Visual Studio Code 1.128 permet de choisir où souvrent les onglets du navigateur intégré : dans le groupe actif, dans un groupe latéral dédié ou dans une fenêtre séparée. Elle intègre également des raccourcis clavier au niveau du système dexploitation vous permettant de déclencher des commandes VS Code à laide de raccourcis clavier qui fonctionnent même lorsque VS Code nest pas actif. VS Code est déployé progressivement auprès de tous les utilisateurs. Utilisez loption « Vérifier les mises à jour » dans VS Code pour obtenir immédiatement la dernière version. Pour tester les nouvelles fonctionnalités dès que possible, téléchargez la version « Nightly » Insiders, qui inclut les dernières mises à jour dès leur disponibilité.Voici un extrait de l'annonce de Micrososft :Les sessions hébergées par lagent Claude dans la fenêtre « Agents » offrent des capacités de codage automatisé grâce au SDK Claude Agent dAnthropic, directement dans VS Code. Les chats multiples regroupent les fils de conversation associés au sein dune même session, au lieu de les répartir dans des sessions de niveau supérieur distinctes.Les sessions Claude à discussion unique restent un moyen ciblé de travailler avec lagent. Avec les discussions multiples, une session peut contenir des discussions liées, ce qui vous permet de comparer des approches, de créer une branche à partir dun tour précédent et dexécuter des tâches en parallèle. Vous pouvez ajouter des discussions, créer une branche à partir dun tour existant, basculer entre des discussions entre pairs et envoyer des tours simultanément. Chaque discussion conserve son propre historique, son titre et sa sélection de modèle, et se restaure avec la session parente après un redémarrage. Les discussions entre pairs restent regroupées sous la session Claude et napparaissent pas comme des sessions de niveau supérieur distinctes.Cette fonctionnalité est disponible lorsque vous utilisez lagent Claude via lhôte dagent. Assurez-vous que lhôte dagent est activé et peut être sélectionné pour lagent Claude (via le sélecteur de harnais) avec les paramètresetLa fenêtre Agents vous offre un espace dédié pour créer, reprendre et gérer les sessions dagent. Dans le cadre dun projet, ces sessions regroupent le chat, les fichiers et les modifications au sein dun même espace de travail.Pour les questions non liées à un dossier, vous pouvez désormais démarrer un chat dans la fenêtre « Agents » sans sélectionner despace de travail. Ces chats apparaissent dans la section « Chats » et souvrent en premier plan, prêts à être utilisés. Démarrez un chat rapide avecou le bouton « + » situé dans len-tête de la section « Chats ».Comme un chat rapide nest associé à aucun espace de travail, il naffiche pas le volet latéral « Modifications » ou « Fichiers » spécifique à lespace de travail. Les chats rapides sont restaurés avec vos autres sessions après le rechargement et restent distincts des sessions liées à un espace de travail.Les discussions sans espace de travail ne sont prises en charge que par les sessions dhôte dagent ; cette fonctionnalité est donc disponible lorsque lhôte dagent est activé (et sélectionné via le sélecteur de harnais) avec loption. Les groupes « Épinglés » et « Discussions » restent visibles par défaut même lorsquils sont vides. Utilisezpour masquer ces groupes par défaut jusquà ce quils contiennent des sessions.Lorsquun agent délègue une tâche à des sous-agents, vous pouvez suivre la progression de chaque collaborateur sans interrompre ni détourner la conversation principale. La fenêtre « Agents » offre un espace dédié aux workflows pilotés par les agents sur lensemble des projets, avec le chat et les sessions comme interface principale.Lorsquune session génère des sous-agents, leurs transcriptions apparaissent sous forme de discussions entre pairs en lecture seule. Les discussions des sous-agents sont masquées dans la barre donglets jusquà ce que vous les ouvriez à partir du menu « Conversations », de la puce « Sous-agents en cours » ou de la bulle de sous-agent intégrée dans la transcription parent. Les discussions des sous-agents ouvertes affichent leur progression en temps réel, utilisent le titre du sous-agent lorsquil est disponible et omettent les actions de création et de modification de la discussion afin que la transcription du collaborateur reste en lecture seule.Cette fonctionnalité est disponible lorsque vous utilisez Copilot via lhôte dagent. Assurez-vous que lhôte dagent est activé (et sélectionné via le sélecteur de harnais) à laide du paramètreLa fenêtre « Agents » prend en charge les sessions multi-discussions, dans lesquelles une session dagent peut contenir plusieurs discussions liées. La navigation dans les chats à l'aide du clavier vous permet de passer d'un chat à l'autre et de gérer les onglets de chat sans quitter le clavier.- Créez un chat avec- Rouvrez le dernier chat fermé avec- Passez au chat suivant ou précédent avecet- Basculez rapidement entre les chats ouverts avecet- Fermez longlet de discussion actif avec- Supprimez la discussion active autre que la discussion principale avecarrière.- Ouvrez un sélecteur permettant de rechercher les discussions ouvertes et fermées avecCes raccourcis sappliquent à la fenêtre Agents et reviennent au comportement existant au niveau de la session lorsquaucune action spécifique à une discussion nest à effectuer.Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?