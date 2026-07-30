Essayez le nouvel agent (version préliminaire)

Compétences .NET et Azure intégrées

Instructions personnalisées au niveau de lorganisation

Ajouter des branches à Copilot Chat

Détection automatique des outils de compilation MSVC entre les installations

VCToolsVersion

v143

v143

VCToolsVersion

EnableVCToolsVersionDiscovery

Directory.Build.props

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

<PropertyGroup> <EnableVCToolsVersionDiscovery> true </EnableVCToolsVersionDiscovery> <VCToolsVersion>14.43.34604</VCToolsVersion> </PropertyGroup>

VCToolsInstallDir



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 1 225 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il sert à développer des programmes informatiques, notamment des sites web, des applications web, des services web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel de Microsoft, notamment l'API Windows, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il permet de générer à la fois du code natif et du code géré.Visual Studio intègre un éditeur de code prenant en charge IntelliSense (le composant de complétion de code) ainsi que la refactorisation de code. Le débogueur intégré fonctionne à la fois comme un débogueur au niveau du code source et comme un débogueur au niveau machine. Parmi les autres outils intégrés, on trouve un profileur de code, un concepteur dapplications graphiques, un concepteur web, un concepteur de classes et un concepteur de schémas de bases de données. Il prend en charge des plug-ins qui étendent ses fonctionnalités à presque tous les niveaux, notamment en ajoutant la prise en charge de systèmes de contrôle de version (tels que Subversion et Git) et en intégrant de nouveaux ensembles doutils, tels que des éditeurs et des concepteurs visuels pour les langages spécifiques à un domaine, ou encore des outils destinés à dautres aspects du cycle de vie du développement logiciel (comme le client Azure DevOps : Team Explorer).Microsoft a récemment annoncé la mise à jour de Juillet 2026 de Visual Studio. La meilleure assistance IA est celle que vous pouvez orienter, comprendre et sur laquelle vous pouvez compter. La mise à jour de juillet sarticule autour de ces trois aspects. Copilot Chat intègre désormais un nouvel agent (en préversion), basé sur le même SDK GitHub Copilot qui alimente linterface CLI GitHub Copilot, et qui permet daccomplir davantage de tâches en réduisant les allers-retours.De nouvelles compétences .NET et Azure intégrées vous permettent de personnaliser votre workflow avec lagent grâce à des conseils dexperts ; les responsables dorganisation peuvent désormais façonner les réponses de Copilot pour lensemble de leur équipe, et quelques fonctionnalités fondamentales viennent compléter le tout. Vous pouvez associer une branche à Copilot Chat pour disposer rapidement du contexte, et les builds C++ peuvent désormais choisir de rechercher une version épinglée dun ensemble doutils, même si celle-ci se trouve dans une installation différente.Voici les principales nouveautés de cette mise à jour :Copilot Chat propose une nouvelle option «» dans le sélecteur dagents, basée sur le même SDK GitHub Copilot que celui qui alimente la CLI GitHub Copilot. Le principe est simple : réussir davantage de tâches du premier coup, en réduisant les allers-retours nécessaires pour maintenir lagent sur la bonne voie. Cette fonctionnalité répond également aux retours des utilisateurs de Copilot qui souhaitaient une expérience plus cohérente entre les différentes interfaces Copilot, afin que le travail puisse passer plus naturellement de lune à lautre. Vous pouvez commencer dans linterface de ligne de commande (CLI), lapplication GitHub, VS Code ou Visual Studio, puis transférer ce travail vers Visual Studio lorsque vous êtes prêt à examiner, peaufiner ou poursuivre la modification. Les réponses sont plus courtes et plus faciles à parcourir, ce qui vous permet de passer moins de temps à lire et plus de temps à examiner la modification proprement dite.Pour lessayer, ouvrez GitHub Copilot Chat, cliquez sur le sélecteur dagent en bas de la fenêtre, puis sélectionnez «». Utilisez-le ensuite pour vos tâches habituelles : modifications de fonctionnalités, corrections de bogues, refactorisations et autres tâches quotidiennes.Visual Studio intègre désormais des compétences créées par des experts des équipes .NET et Azure, ce qui vous permet de personnaliser votre flux de travail agentic en suivant les conseils de ceux qui connaissent le mieux ces piles technologiques. Ces compétences apparaissent dans la catégorie «» du sélecteur doutils dès quune charge de travail .NET ou Azure correspondante est installée.Passez la souris sur une compétence pour afficher sa description et son chemin daccès, ou utilisez le menu à trois points pour ouvrir la compétence dans son intégralité ou accéder à lemplacement de son dossier. Elles sont désactivées par défaut ; vous pouvez ainsi passer en revue et activer uniquement celles qui correspondent à la tâche à accomplir.Les équipes partagent souvent les mêmes règles de base concernant la manière dont elles souhaitent que Copilot réponde. Les propriétaires dorganisations GitHub peuvent désormais ajouter des instructions personnalisées au niveau de lorganisation afin dadapter ces réponses pour lensemble des membres de lorganisation, ce qui évite de devoir configurer les préférences communes développeur par développeur. Cette fonctionnalité sapplique lorsque le dépôt appartient à une organisation GitHub et est destinée à définir des préférences, et non à imposer une politique.Lorsque vous travaillez dans un dépôt appartenant à votre organisation, ces instructions sappliquent automatiquement. Elles apparaissent dans la liste de référence lors de vos interactions avec Copilot, et vous pouvez cliquer dessus pour consulter lensemble complet.Si vous préférez ne pas les utiliser ou si vous souhaitez éviter tout conflit avec vos propres instructions au niveau utilisateur, vous pouvez les désactiver dansen décochant la case «».Vous avez déjà souhaité interroger Copilot au sujet dune branche avant de la récupérer ? Les branches viennent désormais sajouter aux commits, aux modifications et aux pull requests parmi les éléments de contexte que vous pouvez joindre à Copilot Chat. Cliquez avec le bouton droit sur nimporte quelle branche dans la fenêtre «» et sélectionnez «» pour lintégrer à votre conversation.À ce stade, posez une question du genre «» pour obtenir un bref résumé avant de vous plonger dans le code.Si votre équipe épingle un ensemble doutils C++ spécifique, vous souhaitez que cette version exacte soit utilisée, quel que soit lemplacement où elle est installée. Vous pouvez désormais activer la détection automatique des outils de compilation Microsoft C++ (MSVC) sur lensemble de vos installations de lIDE Visual Studio et des outils de compilation Visual Studio, afin quune versionépinglée soit correctement identifiée même lorsquelle se trouve dans une autre installation.Auparavant, Visual Studio ne recherchait dautres installations que lorsque votre installation actuelle ne disposait daucun ensemble doutils pour la plate-forme cible. Si votre projet ciblait la versionet que linstallation actuelle comportait déjà un ensemble doutils, la recherche sarrêtait là, même si vous aviez épinglé une versionspécifique qui nexistait quailleurs. Désormais, la recherche se poursuit pour trouver la version exacte que vous avez demandée.Pour activer cette fonctionnalité, définissezsur «» dans votre projet ou dans le fichierles indicateurs de version sont pris en compte quelle que soit l'installation dans laquelle ils se trouvent, les builds restent reproductibles au sein de votre équipe sans que les mises à jour individuelles des IDE ne modifient le comportement du compilateur, et les références aux ensembles d'outils entre installations sont résolues automatiquement, ce qui évite d'avoir à redéfinir manuellement la variablePensez-vous que ces améliorations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?