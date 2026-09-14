Agent Merge (aperçu)

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Espaces de travail multi-racines dans la fenêtre de l'éditeur (expérimental)

Arrière-plans de chat dans la fenêtre « Agents » (expérimental)

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Notifications relatives aux sessions des agents



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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.La dernière version de Visual Studio Code de Microsoft étend encore davantage le rôle des agents de codage dans le cycle de vie du développement, grâce à une nouvelle fonctionnalité en préversion conçue pour permettre de continuer à travailler sur une pull request une fois le codage initial terminé.La version 1.136 de Visual Studio Code, publiée le 2 septembre 2026, introduit « Agent Merge », une fonctionnalité expérimentale qui permet à un agent de traiter les commentaires issus des révisions, les vérifications ayant échoué et les conflits de fusion jusqu'à ce qu'une pull request soit prête à être fusionnée. Cette mise à jour prend également en charge les espaces de travail multi-racines pour les sessions d'agents Copilot et Claude, les arrière-plans de chat personnalisables à l'aide de motifs intégrés ou d'images personnalisées dans la fenêtre « Agents », ainsi que les notifications pour les sessions d'agents nécessitant l'attention du développeur.Ces nouveautés s'inscrivent dans une orientation plus large que Microsoft poursuit à travers les récentes mises à jour de VS Code : considérer les sessions d'agents moins comme des conversations isolées et davantage comme des unités persistantes de travail de développement.Agent Merge vous aide à mener à bien une pull request. Il demande à un agent de prendre en compte les commentaires issus de la révision, de corriger les vérifications ayant échoué, de résoudre les conflits de fusion et de relancer les workflows. Agent Merge répète ce processus jusquà ce que la pull request soit prête à être fusionnée.Pour tester la fonctionnalité « Agent Merge », activez le paramètre. Pour l'instant, les utilisateurs ne peuvent activer « Agent Merge » pour une session qu'à partir de la fenêtre « Agents ». Exécutez la commande « Activer Agent Merge pour la session active » ou cliquez sur le bouton « Agent Merge » situé dans la barre de titre.Les sessions Copilot et Claude dans la vue « Chat » de la fenêtre de l'éditeur prennent désormais en charge les espaces de travail multi-racines. Cette fonctionnalité est actuellement limitée à la fenêtre de l'éditeur.Les hooks d'agent restent limités à un seul dossier de l'espace de travail. Si des hooks sont détectés dans plusieurs dossiers, VS Code vous invite à sélectionner le dossier principal à partir duquel les charger.Personnalisez la fenêtre « Agents » avec un arrière-plan décoratif pour le chat : vous pouvez choisir soit un motif adapté au thème, composé dicônes intégrées à VS Code, soit une image de votre choix.Lancez Chat : Définir larrière-plan pour choisir entre le motif « Codicons » et une image stockée sur votre ordinateur. Les cinq images que vous avez utilisées le plus récemment apparaissent dans la section « Récemment utilisées », et cette liste est conservée uniquement sur cet ordinateur.Lorsque vous importez votre propre image, sélectionnez « Chat : Modifier la disposition de l'arrière-plan » pour la placer. Onze dispositions sont disponibles : « Répéter », « Étirer », « Centrer », ainsi que chacune des options pour les bords et les coins. En parcourant la liste, vous pouvez prévisualiser chaque disposition à l'écran, ce qui vous permet d'évaluer le résultat avant de valider votre choix. L'option « Chat : Effacer l'arrière-plan » permet de revenir à un fond uni.Les thèmes sombres et clairs utilisent des arrière-plans distincts. Tous les thèmes sombres partagent l'image d'arrière-plan, et tous les thèmes clairs partagent l'image d'arrière-plan; ainsi, le passage d'un thème sombre à un thème clair entraîne le changement d'arrière-plan. Les thèmes à contraste élevé suppriment complètement les arrière-plans, et les trois commandes ne sont pas disponibles dans ce cas.Le contenu du chat est accompagné d'un remplissage propre afin de rester lisible quel que soit l'élément situé derrière. Votre requête reste entièrement opaque, les réponses de l'agent s'estompent progressivement grâce au remplissage de chaque côté, et les contenus larges, tels que les tableaux Markdown et les sorties de terminal, restent entièrement mis en arrière-plan.Organisez les tâches associées à chaque agent et passez d'une session à l'autre et d'une conversation à l'autre à partir de la liste des sessions dans la fenêtre « Agents ». Les conversations apparaissent comme des éléments enfants de leur session parente, ce qui vous permet de voir clairement quelles conversations sont liées sans avoir à gérer un ensemble de sessions sans rapport les unes avec les autres.Chaque ligne de chat affiche son titre, son statut et les validations en attente, ce qui vous permet de voir quelle discussion nécessite votre intervention. Vous pouvez développer ou réduire la hiérarchie, puis ouvrir, renommer, déplacer ou supprimer des discussions individuelles directement depuis l'arborescence.Lorsqu'un agent répartit un travail autonome entre plusieurs discussions, chaque discussion créée reçoit un titre pertinent et apparaît dans cette hiérarchie.La nouvelle session ou chat est placée à proximité de sa source, et la demande reçue comprend un lien vers la source, tel que « Envoyé par une autre session » ou « Envoyé depuis un autre chat ». Cliquez sur ce lien pour revenir à la session ou au chat précis à l'origine de la demande.VS Code peut vous avertir lorsqu'une session d'agent nécessite votre intervention ou lorsqu'elle a terminé son travail. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous répartissez le travail entre plusieurs sessions, espaces de travail ou fenêtres VS Code.Par défaut, les notifications n'apparaissent que lorsque la fenêtre VS Code n'est pas active. Vous pouvez configurer les notifications séparément pour les sessions nécessitant une intervention et celles ayant reçu une réponse. Les notifications comportent un lien direct vers la session concernée ; ainsi, en sélectionnant l'une d'entre elles, vous activez la fenêtre appropriée et ouvrez la session qui nécessite votre attention.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de Visual Studio Code ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?