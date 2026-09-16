Microsoft publie Visual Studio Code 1.137 avec une fonctionnalité d'automatisation des tâches récurrentes des agents IA, un mode vocal pour l'interaction avec les agents et de nouvelles intégrations GitHub

Automatisations (aperçu)

chat.automations.enabled

Mode vocal (expérimental)

agent.voice.enabled

Activez l'option agents.voice.showTranscript pour afficher la transcription de la conversation dans la zone de saisie du chat lorsque le mode vocal est actif. Utilisez les commandes du mode vocal pour afficher ou masquer la transcription, ainsi que pour activer ou désactiver le microphone sans mettre fin à la session vocale.

pour afficher la transcription de la conversation dans la zone de saisie du chat lorsque le mode vocal est actif. Utilisez les commandes du mode vocal pour afficher ou masquer la transcription, ainsi que pour activer ou désactiver le microphone sans mettre fin à la session vocale. Lancez « Chat : Dictée » : sélectionnez « Microphone » dans la palette de commandes pour choisir le périphérique d'entrée utilisé à la fois pour la dictée et pour le mode vocal.

Utilisez agents.voice.voice pour sélectionner la voix qui lira les réponses à voix haute.

pour sélectionner la voix qui lira les réponses à voix haute. Lancer le mode vocal : sélectionnez « Afficher l'introduction » dans la palette de commandes pour rouvrir l'introduction, où vous pouvez sélectionner un microphone et prévisualiser les voix disponibles.

Remarque :

Poursuivre les discussions rapides dans un espace de travail

Remarque :

Afficher les détails des tickets et des pull requests GitHub (expérimental)

extensions.experimental.enableAgentsWindowCapability

Joindre des tickets GitHub et des pull requests dans n'importe quelle conversation

L'histoire de VS Code



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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.Visual Studio Code 1.137 a été publié le 9 septembre 2026. Cette version met en avant plusieurs fonctionnalités encore à un stade précoce, notamment vous permet dautomatiser les tâches récurrentes, de poursuivre rapidement vos conversations dans un espace de travail, de communiquer avec les agents par commande vocale et de gérer les tickets et les pull requests GitHub sans quitter la fenêtre « Agents ». Microsoft a classé l'une de ces nouveautés en « Aperçu » et les autres fonctionnalités ou expériences en « Expérimental », indiquant ainsi que certains des changements les plus notables de cette version sont encore susceptibles d'évoluer.Les automatisations exécutent des tâches récurrentes des agents selon un calendrier défini, ce qui évite d'avoir à lancer manuellement les tâches de routine. Commencez par utiliser un modèle pour prendre connaissance des modifications, trier les problèmes ou détecter des bugs, ou définissez votre propre message d'invite et votre propre calendrier.Pour tester les automatisations, activez le paramètre, ouvrez la fenêtre « Agents » et sélectionnez « Automatisations » dans la barre latérale. Vous pouvez lancer une automatisation à la demande ou la programmer pour quelle sexécute toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines.Cette fonctionnalité est actuellement en version préliminaire et est progressivement déployée auprès de tous les utilisateurs.Le mode vocal vous permet d'avoir une conversation naturelle et vocale avec un agent pendant qu'il travaille sur votre code. Pour l'essayer, activez l'optionet sélectionnez le bouton « Mode vocal » dans la fenêtre de saisie du chat.Pendant que l'agent parle, commencez à parler ou utilisez le raccourci Push-to-Talk pour interrompre sa réponse et poursuivre la conversation.Le mode vocal détecte votre session active et peut répondre à des questions concernant les sessions en cours, le modèle sélectionné et les fichiers joints. Vous pouvez également demander au mode vocal de lancer une nouvelle session. Lorsqu'une requête est acheminée, le mode vocal indique s'il l'envoie vers une session existante ou s'il en lance une nouvelle.Vous pouvez personnaliser le mode vocal de la manière suivante :Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton « Mode vocal » dans la fenêtre de discussion pour accéder rapidement à sa configuration, aux instructions, à la présentation, à la sélection du microphone et aux commandes de transcription.le mode vocal est déployé progressivement et pourrait ne pas être disponible immédiatement pour tous les comptes éligibles. Il nécessite un forfait GitHub Copilot individuel éligible et n'est pas disponible avec GitHub Copilot Business ou GitHub Copilot Enterprise.Vous pouvez lancer une conversation rapide dans la fenêtre « Agents » sans l'associer à un espace de travail, par exemple pour échanger sur des questions d'ordre général ou des idées. Si la conversation vient par la suite à porter sur un projet spécifique, demandez à l'agent Copilot d'y associer un dossier local et poursuivez la même conversation.Une fois que vous avez validé l'espace de travail et choisi d'utiliser directement le dossier ou de créer une arborescence de travail isolée, la discussion se transforme en session d'espace de travail. La session conserve son titre, l'historique des conversations et la demande en cours, et l'agent peut automatiquement poursuivre son travail en accédant aux fichiers du projet dès que la configuration de l'espace de travail est terminée.Vous pouvez également démarrer le travail sur le projet dans une nouvelle session d'espace de travail.la poursuite d'une conversation par chat dans une session d'espace de travail n'est actuellement disponible que dans l'environnement Copilot.Lorsqu'une conversation de chat fait référence à un travail sur GitHub, la fenêtre « Agents » permet une intégration directe avec l'extension GitHub Pull Requests. Sélectionnez le lien d'un ticket ou d'une pull request sur github.com pour ouvrir ses détails directement dans la fenêtre « Agents », sans avoir à basculer vers un navigateur. Cela fonctionne également même si vous n'avez pas ouvert d'espace de travail pour ce dépôt.Pour tester cette première intégration, installez l'extension GitHub Pull Requests dans votre profil VS Code par défaut et activez l'optionAjoutez un ticket GitHub ou une pull request en tant que contexte à partir du menu « Ajouter un contexte » dans nimporte quel champ de saisie du chat, y compris dans la vue « Chat », léditeur de chat et la fenêtre « Agents ». Cela permet à lagent daccéder à la description du ticket, aux commentaires ou aux modifications de la pull request sans avoir à les copier dans votre prompt.Vous pouvez également coller l'URL d'un ticket ou d'une pull request GitHub dans le champ de saisie « nouvelle session ». L'URL reste affichée dans votre invite de commande et une pièce jointe contextuelle est ajoutée automatiquement.Découvrez l'histoire de VS Code, depuis ses débuts jusqu'à la plateforme utilisée aujourd'hui par des millions de développeurs, ainsi que la communauté qui a contribué à son évolution au fil du temps.VS Code est progressivement déployé auprès de tous les utilisateurs. Utilisez la fonction « Vérifier les mises à jour » dans VS Code pour obtenir immédiatement la dernière version. Pour tester les nouvelles fonctionnalités dès que possible, téléchargez la version « Nightly » du programme Insiders, qui intègre les dernières mises à jour dès leur disponibilité.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de VS Code ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?