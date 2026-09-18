Microsoft publie Visual Studio Code 1.138, permettant l'exécution des sessions d'agents IA dans les conteneurs de développement et ajoutant une prise en charge étendue de Codex sur l'hôte de l'agent

Sessions d'agent dans les conteneurs de développement : exécutez des agents avec les outils et les dépendances de votre projet dans un conteneur de développement local.

Fonctionnalités étendues de Codex : poursuivez vos sessions Codex d'une application à l'autre, choisissez entre les abonnements Copilot et ChatGPT, et utilisez les outils de VS Code.

Nettoyage des sessions (aperçu) : marquer automatiquement les sessions fusionnées comme terminées et, si vous le souhaitez, les supprimer après un délai de grâce.

Exécuter des sessions d'agent dans des conteneurs de développement locaux

Remarque :

chat.agentHost.devContainer.enabled

Prise en charge étendue de Codex sur l'hôte de l'agent

chat.agentHost.allowSignedOutWhenUsable

Paramètres :

chat.agentHost.codexAgent.enabled

chat.editor.codex.preferAgentHost

Organiser les sessions terminées (Aperçu)

chat.agentSessions.archiveNudge.enabled

sessions.markAsDoneConfetti

Paramètres :

chat.agentSessions.archiveNudge.enabled

chat.agentSessions.autoMarkAsDoneMergedSessionsAfterDays

chat.agentSessions.autoDeleteArchivedMergedSessionsAfterDays

sessions.markAsDoneConfetti



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Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs Web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de mise en évidence de la syntaxe, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse fonctionner comme un EDI pour d'autres langages.La version 1.138 de Visual Studio Code a été publiée. Cette mise à jour facilite le travail des agents dans l'environnement de développement de votre projet, offre davantage de flexibilité aux sessions Codex et permet d'organiser plus efficacement les sessions terminées. Voici un résumé des principales nouveautés apportées par cette version :Pour que le fonctionnement de l'agent reste en phase avec la chaîne d'outils de votre projet, lancez une session dans le conteneur de développement (Dev Container) d'un dossier local. L'agent utilise alors l'environnement et les dépendances configurés pour le projet, et non ceux de votre machine locale.Lorsque cette option est activée, les dossiers locaux disposant d'une configuration Dev Container prise en charge affichent automatiquement un menu de dossier comprenant l'action « Utiliser Dev Container ». Sélectionnez cette action pour exécuter la session de l'agent dans le Dev Container du dossier. Docker doit être installé sur votre ordinateur.les sessions « Local Dev Container » sont déployées progressivement ; il est donc possible que ce paramètre ne soit pas encore activé par défaut. Pour tester cette fonctionnalité, activez l'option(fenêtre « Agents » uniquement).Cette version étend la prise en charge de Codex sur l'hôte de l'agent, ce qui vous permet de conserver la même session de codage tout en changeant de lieu et de mode de travail.utilisez Codex avec un abonnement GitHub Copilot ou un abonnement ChatGPT. Si vous êtes connecté aux deux, vous pouvez passer des modèles basés sur Copilot à ceux basés sur ChatGPT depuis le sélecteur de modèles sans perdre la conversation en cours. Si vous nêtes pas connecté à GitHub Copilot et que vous souhaitez utiliser linterface Codex uniquement avec votre abonnement ChatGPT, vous devez également activer loptiontransférez la même session Codex entre l'application ChatGPT et VS Code au lieu de démarrer une nouvelle conversation.si l'application ChatGPT est installée et configurée pour une utilisation sur ordinateur, le module Codex de VS Code peut réutiliser cette configuration pour interagir avec les applications installées sur votre ordinateur. Cette fonctionnalité fonctionne aussi bien avec les modèles de votre abonnement Copilot qu'avec ceux de votre abonnement ChatGPT.Codex peut exploiter l'ensemble des outils fournis par VS Code, qu'il s'agisse des outils intégrés, des extensions ou des outils MCP. Grâce à un modèle basé sur ChatGPT, Codex peut également utiliser son outil de génération d'images directement dans la session.Rangez les tâches terminées sans perdre de vue la conversation pour plus tard. Lorsque toutes les demandes de fusion d'une session inactive ont été fusionnées, la fenêtre « Agents » peut vous proposer de marquer la session comme terminée. Un guide de première utilisation vous indique où trouver l'option « Marquer comme terminé » dans la liste des sessions. Activez le paramètrepour afficher ces suggestions.Pour automatiser le nettoyage, marquez les sessions inactives comme terminées une fois leurs pull requests fusionnées, et supprimez-les éventuellement après un délai de grâce distinct. Ces deux paramètres de nettoyage automatique sont désactivés par défaut.Lorsque tous les pull requests d'une session ont été fusionnés, sélectionnez « Configurer le nettoyage automatique » dans la suggestion « Marquer comme terminé » pour ouvrir les deux paramètres sans les activer.Activez l'optionpour afficher une animation de confettis lorsque vous marquez une session comme terminée. L'animation respecte vos préférences en matière de réduction des animations.(fenêtre « Agents » uniquement)Pour tester les nouvelles fonctionnalités dès que possible, téléchargez la version « Nightly » du programme Insiders, qui intègre les dernières mises à jour dès leur disponibilité.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de Visual Studio Code ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?