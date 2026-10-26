Microsoft publie Visual Studio Code 1.143, faisant de Copilot le harnais par défaut pour les nouvelles sessions et ajoutant un outil qui permet de comparer les résultats de différents modèles d'IA

Le harnais Copilot comme option par défaut

Comparer les résultats des modèles d'IA (Aperçu)

sessions.chat.compareAgents.enabled

Libérer de l'espace de stockage sur les arborescences de travail inactives (expérimental)

chat.agentSessions.sessionStorageCleanupSuggestion.enabled

Exécuter des modèles Copilot sur votre appareil (expérimental)

Installez une version de llama.cpp compatible avec le modèle

Définissez chat.copilot.localModel.llamaServerPath sur l'exécutable llama-server

sur l'exécutable Activez chat.copilot.localModel.enabled

Liste des fichiers dans l'éditeur de différences multi-fichiers (expérimental)



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Visual Studio Code (souvent appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs web. Il offre notamment des fonctionnalités de débogage, de coloration syntaxique, de complétion intelligente du code, d'extraits de code, de refactorisation du code et de contrôle de version intégré via Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il puisse servir d'EDI pour d'autres langages.La version 1.143 de Visual Studio Code a été publiée. Cette version fait de Copilot l'option par défaut pour les nouvelles sessions, permettant ainsi aux utilisateurs de basculer entre l'éditeur et la fenêtre « Agents ». Microsoft a également introduit une fonctionnalité permettant d'exécuter la même tâche avec plusieurs modèles dans la fenêtre « Agents », afin de permettre aux utilisateurs de comparer et de combiner leurs solutions.Visual Studio Code offre désormais aux utilisateurs la possibilité d'exécuter localement des modèles Copilot, tels que MAI Code 1.1 Flash, sur leurs appareils pour les tâches de leurs agents. Il ajoute également un outil expérimental qui permet de libérer de l'espace disque en analysant et en supprimant les arborescences de travail inactives des sessions d'agents, ainsi qu'une fonctionnalité offrant aux utilisateurs une vue d'ensemble des fichiers modifiés et leur permettant de naviguer entre eux dans l'éditeur de différences multi-fichier.Le harnais Copilot est désormais le harnais par défaut pour les nouvelles sessions dans VS Code. Il s'agit du tout dernier harnais de Microsoft, développé à partir du SDK Copilot, une base commune qui permet, selon l'entreprise, d'harmoniser le comportement, les fonctionnalités et les améliorations de l'ensemble des produits Copilot.Lorsque vous démarrez une nouvelle session, la mention « Copilot » dans le sélecteur de harnais indique que la session utilise le harnais Copilot :Dans VS Code, vous pouvez laisser les sessions du harnais Copilot s'exécuter en arrière-plan et y accéder aussi bien depuis la fenêtre de l'éditeur VS Code que depuis la fenêtre « Agents ». Ces sessions s'exécutent via l'Agent Host.Visual Studio Code 1.143 permet aux utilisateurs de comparer la manière dont différents modèles et frameworks abordent une même tâche de codage. Lancez plusieurs essais en parallèle, examinez leurs résultats et combinez les différentes idées pour aboutir à une solution unique.Pour commencer, activez l'optiondans la fenêtre « Agents », puis sélectionnez « Comparer les modèles » dans le sélecteur de modèles.- Choisissez les approches à comparer : sélectionnez au moins deux modèles pour qu'ils s'attaquent à votre tâche de manière indépendante. Vous pouvez combiner les harnesses Copilot, Claude et Codex et configurer différents niveaux de raisonnement.- Lancez les tentatives : saisissez un prompt et lancez simultanément toutes les tentatives sélectionnées.- Suivez la progression côte à côte : chaque tentative s'exécute dans sa propre session, ce qui vous permet de comparer son approche et d'ouvrir l'arborescence de travail ou les modifications à tout moment.- Évaluez et combinez les résultats : vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner un modèle « Judge » pour évaluer les tentatives et recommander une solution. Sa grille d'évaluation indique le temps et l'utilisation des jetons, avec une justification détaillable, des preuves de validation et des liens vers chaque tentative. Vous pouvez ensuite sélectionner « Synthétiser » pour vous appuyer sur la tentative recommandée en y intégrant des idées issues des autres tentatives. La synthèse ne démarre que lorsque vous en faites la demande.Les arborescences de travail sont très utiles pour permettre aux agents de travailler simultanément sur plusieurs fonctionnalités sans interférer avec les modifications apportées par les autres. Cependant, au fil du temps, les arborescences de travail inactives peuvent s'accumuler et occuper un espace disque considérable.Lancez « Chat : Ouvrir "Nettoyage des arborescences de travail" » dans la palette de commandes pour voir combien d'espace disque occupent les arborescences de travail des sessions d'agents inactives et supprimez celles dont vous n'avez plus besoin. Filtrez les sessions en fonction de leur durée d'inactivité, vérifiez la taille de chaque arborescence de travail, puis sélectionnez celles que vous souhaitez supprimer.Le nettoyage marque les sessions sélectionnées comme terminées et supprime leurs arborescences de travail. Vous pouvez restaurer une session ultérieurement pour recréer son arborescence de travail. Les sessions actives, en cours dexécution, nécessitant une intervention et épinglées sont protégées contre le nettoyage.Léditeur de nettoyage vous permet de configurer le nettoyage automatique des sessions dont les pull requests ont été fusionnées et de contrôler si VS Code propose un nettoyage lorsque lespace de stockage des sessions devient trop important.Lorsque le paramètreest activé, la fenêtre « Agents » vous avertit lorsque des arborescences de travail inactives s'accumulent ou occupent suffisamment d'espace disque pour qu'un nettoyage soit recommandé.Les ordinateurs portables tels que le nouveau Surface Laptop Ultra, équipés de la technologie NVIDIA RTX Spark et dotés dune mémoire unifiée pouvant atteindre 128 Go, disposent dune mémoire GPU suffisante pour exécuter localement un modèle de codage performant. Les modèles sur appareil vous permettent dutiliser ce matériel avec Copilot : téléchargez MAI Code 1.1 Flash depuis le nouvel onglet « Sur cet appareil » dans le sélecteur de modèles, puis interagissez avec lui via les sessions du harnais Copilot, le traitement du modèle seffectuant directement sur votre appareil.VS Code télécharge et gère le modèle pour vous. Les réponses exécutées sur votre appareil sont identifiées par la mention « Sur l'appareil » et n'utilisent pas de crédits IA. Pour permettre à « Auto » d'acheminer les requêtes appropriées vers le modèle sur l'appareil avec une solution de secours dans le cloud, activez l'option « Utiliser dans Auto » sur la page de détails du modèle.Pour commencer :Les modèles exécutés sur l'appareil nécessitent une connexion à GitHub et un GPU NVIDIA doté d'au moins 96 Go de mémoire GPU.Parcourez les modifications issues des commits, des stashes et des sessions d'agent grâce à une liste de fichiers affichée à côté de la vue de comparaison multi-fichiers. Activez l'option multiDiffEditor.experimental.fileList pour l'essayer.Chaque fichier de la liste est associé à une lettre indiquant son statut : A (ajouté), M (modifié), D (supprimé) ou R (renommé). Lorsque vous faites défiler la liste, le fichier que vous consultez est mis en surbrillance. Sélectionnez un fichier dans la liste pour accéder directement à sa comparaison. Ouvrez « Affichage des fichiers et position » dans le menu « Plus dactions (...) » de la barre doutils de léditeur pour choisir « Afficher sous forme de liste » ou « Afficher sous forme darborescence », et pour placer les fichiers à gauche ou à droite des comparaisons.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette version de Visual Studio Code ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?