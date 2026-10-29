Microsoft publie la mise à jour d'octobre de Visual Studio 2026 avec une fonctionnalité de comparaison des commits antérieurs avec votre code actuel et la résolution groupée des conflits de fusion

Comparer un commit à votre arborescence de travail







Résolution groupée des conflits de fusion

Nouvelle expérience Copilot Chat

Conserver le travail non enregistré grâce à « Hot Exit »

Ctrl+Z

Déplacer des documents à l'aide du clavier

Ctrl+Maj+Page précédente

Ctrl+Maj+Page suivante

Window.MoveTabLeft

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Personnaliser les polices et les couleurs

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Visual Studio est un environnement de développement intégré (EDI) développé par Microsoft. Il sert à développer des programmes informatiques, notamment des sites web, des applications web, des services web et des applications mobiles. Visual Studio utilise les plateformes de développement logiciel de Microsoft, notamment lAPI Windows, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store et Microsoft Silverlight. Il permet de générer à la fois du code natif et du code géré.La mise à jour d'octobre de Visual Studio 2026 vous offre une vue plus claire de l'évolution de votre code et un meilleur contrôle sur la résolution des conflits de fusion. Vous pouvez désormais comparer directement un commit antérieur avec votre arborescence de travail actuelle, y compris les modifications encore en cours, et appliquer la même résolution de conflit à plusieurs fichiers à la fois.Git nest cependant pas la seule nouveauté. Visual Studio vous permet également de découvrir une nouvelle expérience de chat Copilot, la fonctionnalité « Hot Exit » pour les tâches inachevées, des raccourcis clavier pour organiser les onglets, ainsi quune page « Polices et couleurs » remaniée.Vous souhaitez voir en quoi votre code actuel diffère dun commit antérieur ? Vous pouvez désormais comparer ce commit directement à votre arborescence de travail dans lensemble de votre dépôt, y compris les modifications validées et celles encore en cours. Cette fonctionnalité vous permet de passer en revue une refactorisation sur plusieurs commits ou danalyser les modifications apportées depuis une version dont vous savez quelle fonctionne correctement.Dans l'historique des commits ou dans la liste des branches de la fenêtre « Dépôt Git », cliquez avec le bouton droit sur un commit et sélectionnez « Compare with Working Tree » (Comparer avec l'arborescence de travail). La vue de comparaison vous permet de parcourir les fichiers modifiés et d'examiner leurs différences par rapport au code dont vous disposez actuellement.Lorsque vous savez déjà quelle version conserver parmi plusieurs fichiers présentant des conflits, vous ne devriez pas avoir à refaire ce choix pour chaque fichier. Vous pouvez désormais résoudre les conflits sur un groupe de fichiers en une seule fois.Dans « Git Changes » (Modifications Git), cliquez avec le bouton droit de la souris sur plusieurs fichiers sélectionnés, un dossier ou la racine du dépôt sous « Unmerged Changes » (Modifications non fusionnées), puis sélectionnez « Keep All Current » (Conserver tout ce qui est actuel) ou « Take All Incoming » (Accepter toutes les modifications entrantes). La résolution choisie s'applique à tous les fichiers sélectionnés ou à tous les fichiers en conflit au sein du dossier ou du dépôt sélectionné.La nouvelle expérience GitHub Copilot Chat s'appuie sur les fondements du SDK Copilot introduits avec Agent (version préliminaire). Ces fondements s'étendent désormais au mode « Ask », au mode « Agent » et à l'infrastructure de chat sous-jacente, en partageant le SDK utilisé par la CLI Copilot et l'application GitHub Copilot.Elle offre des workflows d'agent de bout en bout plus performants avec moins d'allers-retours, des sessions plus longues grâce à une mise en cache plus efficace des invites, ainsi qu'un comportement cohérent dans toutes les expériences Copilot. Pour l'essayer, ouvrez, sélectionnez « Use new Copilot chat experience » (Utiliser la nouvelle expérience Copilot Chat), puis redémarrez Visual Studio.Fermer Visual Studio ne signifie pas nécessairement devoir choisir où enregistrer chaque fichier inachevé. La fonctionnalité « Hot Exit » conserve votre travail non enregistré d'une session à l'autre, y compris les nouveaux fichiers que vous n'avez pas encore enregistrés et les modifications apportées aux fichiers existants.Lorsque vous rouvrez Visual Studio, ces documents et modifications sont restaurés, tout comme la disposition de vos onglets et de vos fenêtres. Cette fonctionnalité conserve également la fonctionnalité dannulation pour les fichiers enregistrés, y compris la combinaison. La fonctionnalité « Hot Exit » est désactivée par défaut ; pour lactiver, ouvrez Outils > Options, développez Tous les paramètres > Projets et solutions > Général, puis sélectionnez « Reopen unsaved documents on solution load or empty environment » (Rouvrir les documents non enregistrés au chargement de la solution ou dans un environnement vide).Vous pouvez désormais réorganiser l'ordre des onglets sans avoir à utiliser la souris. Appuyez surpour déplacer l'onglet actif vers la gauche, ou surpour le déplacer vers la droite. Avec les onglets verticaux, ces mêmes raccourcis permettent de les déplacer vers le haut ou vers le bas. Ils fonctionnent pour les documents et les fenêtres d'outils hébergés dans le volet de documents.Les onglets épinglés et non épinglés restent distincts. Les onglets verticaux restent au sein de leur groupe de projets, et il nest pas possible de les réorganiser manuellement lorsque le tri alphabétique est activé. Les onglets daperçu ne peuvent pas être déplacés.Vous pouvez remapper les commandesetdans. Les valeurs par défaut remplacent les raccourcis clavier précédents de l'éditeur de texte pouret; ces commandes restent toutefois disponibles si vous souhaitez leur attribuer des raccourcis différents.Trouver les bons paramètres de personnalisation de l'éditeur est désormais plus facile grâce à la nouvelle interface « Polices et couleurs », désormais intégrée aux « Paramètres unifiés ». La navigation par catégorie et la recherche intégrée vous aident à trouver les paramètres souhaités, tandis que les aperçus intégrés vous permettent de visualiser les couleurs et les styles de police à côté de chaque élément.Les couleurs de premier plan, les couleurs d'arrière-plan, les styles de police et les aperçus s'affichent tous dans la grille des paramètres, ce qui vous permet de vérifier et de mettre à jour plusieurs éléments sans avoir à les sélectionner un par un. Les modifications sont également synchronisées avec le fichier, ce qui vous permet de consulter, modifier, partager ou annuler vos personnalisations directement dans ce fichier.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés proposées par cette mise à jour de Visual Studio ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?